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Делегация КНР после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал

Член Палаты представителей США Майкл Макколл от Республиканской партии заявил, что китайская делегация вскоре после выступления президента Владимира Зеленского в Давосе (Швейцария) покинула зал.
Коммерсантъ
На мероприятии украинский лидер призвал ввести против России максимум санкций.
Daily Storm
«Аплодировали стоя все за исключением делегации из Китая», — рассказал в эфире Маккол.
Блокнот.ру
Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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Делегаты КНР после выступления Зеленского в Давосе не стали аплодировать и покинули зал
Газета.Ru15:09
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал
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