Постпред отметил, что под давлением фактов даже западные СМИ оказались в такой ситуации, когда были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.