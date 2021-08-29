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Делегация Минпромторга осмотрит территорию российской промышленной зоны на Суэцком канале

Планируется, что делегация осмотрит участки, предлагаемые российской стороне для проектов, а затем посетит уже действующие предприятия в зоне, как египетские, так и иностранные.
РИА Новости
Предполагается, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.
РИА Новости
Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года.
РИА Новости
Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.
РИА Новости

Подробнее о событии

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ТАСС09:51
Делегация РФ осмотрит территорию Российской промышленной зоны на Суэцком канале
ПРАЙМ08:01
Делегация Минпромторга осмотрит территорию российской промышленной зоны на Суэцком канале
РИА Новости08:01
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