РИА НовостиДелегация Минпромторга осмотрит территорию российской промышленной зоны на Суэцком каналеПланируется, что делегация осмотрит участки, предлагаемые российской стороне для проектов, а затем посетит уже действующие предприятия в зоне, как египетские, так и иностранные.РИА НовостиПредполагается, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.РИА НовостиМежправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года.РИА НовостиРоссийские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБизнесмены из РФ обсуждают в Египте расширение Российской промышленной зоныТАСС09:51Делегация РФ осмотрит территорию Российской промышленной зоны на Суэцком каналеПРАЙМ08:01Делегация Минпромторга осмотрит территорию российской промышленной зоны на Суэцком каналеРИА Новости08:01Показать все источникиОценить11Поделиться