Политика
RT на русскомДелегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости 06:04
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