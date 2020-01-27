Политика

RT на русскомRT на русскомДелегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Читать в источнике
Комментировать748
Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости 06:04

Подробнее о событии

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

РБК07:32

Российская делегация готова покинуть ПАСЕ

REGNUM07:31

В Совфеде оценили попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ

RT на русском07:48

Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Известия07:37

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

РИА Новости08:16

История отношений России и ПАСЕ

ТАСС09:46

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Интерфакс06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия

Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

Комсомольская правда 06:33
Общество

Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Вести.Ru 10:11
Теннис

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Радио Зенит 09:06
Политика

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

РБК 10:57
Политика

Новым главой ПАСЕ стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс

Новым главой ПАСЕ был выбран представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс.
Новостной фронт 06:21
Происшествия

Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево

Москва 24 вчера в 12:23
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Энергетика

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева

Bimru.ru 09:47
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь

В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Privet-Rostov.ru 01:47
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Шоу-бизнес

Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы

Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
7Дней.ру 03:00
Происшествия

В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским

Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в Киевском Гидропарке.
Rusvesna.su 10:53
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Политика

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Происшествия

В ДТП под Калугой погибли двое детей директора брянской гимназии №1

Брянские новости 04:34
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка

По информации источника, Курникова родит в марте этого года. У пары уже есть двое детей - дочь Люси и сын Николас.
GoTennis.ru 06:30
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Политика

Трамп: США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

Globallookpress Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 27 января, пост в Тwіттеr, в котором сообщил, что Штаты предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
РЕН ТВ 10:13
Кино

Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале

РИА Новости 06:16
Здоровье

Общественники рассказали, как изменить ситуацию в лечении онкобольных

Как создать эффективную систему лечения онкологических больных, зачем нужны информационные кампании и при чем тут национальный проект «Здравоохранение» — обсудили эксперты Общественной палаты (ОП) РФ на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.
РАПСИ 04:44
Футбол

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку

Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Чемпионат 06:00
Общество

Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
REGNUM 06:36
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное