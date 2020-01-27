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Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

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