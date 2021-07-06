Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции.В источнике

С чего всё началось

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале рассказал
, что он и его коллеги были вынуждены покинуть заседание из-за «русофобского заявления» представителей Украины.

Подробнее о событии

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента

РИА Новости11:20

«Хлопнул дверью»: Толстой объяснил уход российской делегации с заседания ПА ОБСЕ

ФАН10:43

Европейский закон что дышло: делегация России в знак протеста покинула заседание ОБСЕ

Украина.ру10:41

Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Известия10:10

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене

Государственная Дума РФ10:12

Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ

ТАСС10:19

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене

Дума ТВ10:53
Интересное

МИД РФ: Украина изначально не планировала ехать на ЧМ по пляжному футболу в Москву

Украинская сторона в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) изначально планировала запретить сборной Украины участвовать в чемпионате мира в России.
Спорт-Экспресс08:03

Путин заявил, что Кузбасс должен развиваться сбалансированно и эффективно

Не менее 40 тыс. новых рабочих мест должно появиться в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса, регион должен развиваться сбалансированно и эффективно, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
ТАСС09:55

Суд возобновил расследование в отношении Фридмана о банкротстве Zed Group

Коллегия по уголовным делам Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) согласилась возобновить расследование в отношении члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп», российского миллиардера Михаила Фридмана по делу о банкротстве технологической компании Zed Group.
РБК11:07