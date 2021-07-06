Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента
Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции.В источнике
С чего всё началось
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале рассказал
, что он и его коллеги были вынуждены покинуть заседание из-за «русофобского заявления» представителей Украины.