Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции.

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С чего всё началось Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале рассказал , что он и его коллеги были вынуждены покинуть заседание из-за «русофобского заявления» представителей Украины. Политика Сегодня 11:31