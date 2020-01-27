Политика

РИА НовостиРИА НовостиДелегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости 06:04
с чего всё началось

Делегация России намерена покинуть сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.
ТАСС07:52

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Что произошло за день: понедельник, 27 января

Интерфакс12:53

Российская делегация уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

RT на русском13:59

История отношений России и ПАСЕ

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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Литва попробует заблокировать полномочия России в ПАСЕ

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Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Известия07:37

Российская делегация может вновь покинуть ПАСЕ

Московский Комсомолец10:13
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:48, Ашберн
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