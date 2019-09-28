Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.

с чего всё началось

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэллы

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