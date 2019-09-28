Политика

Российская газетаРоссийская газетаДелегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэллы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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с чего всё началось

Исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла на ГА ООН, несмотря на санкции США

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.
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Делегаты США покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы

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В Венесуэле заявили, что Колумбия передала ООН доклад с поддельными фотографиями

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Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы

РИА Новостивчера в 18:25
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Газета.Ru вчера в 13:56
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Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет

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РИА Новости вчера в 08:53
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Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Путин заявил, что Центробанк «подкрутил макроэкономические показатели»

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В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления представителей США по поводу конфликтов меняются в зависимости от настроения и политической конъюнктуры.
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Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
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Появились кадры нападения пресс-секретаря Зеленского на журналиста

Мендель набросилась на журналиста, когда он хотел задать вопрос Владимиру Зеленскому во время его визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

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