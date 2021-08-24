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Делегация «Талибана» приехала в провинцию Панджшер для встречи с силами сопротивления

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отправились на переговоры с повстанцами в афганской провинции Панджшер.
Lenta.ru
Панджерское ущелье является последним очагом сопротивления талибам в Афганистане.
News.ru
Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа.
Lenta.ru
К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.
Lenta.ru

С чего всё началось

Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию, пишет
 The Telegraph со ссылкой на источник в его окружении.

Подробнее о событии

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