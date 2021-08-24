Lenta.ruДелегация «Талибана» приехала в провинцию Панджшер для встречи с силами сопротивленияПредставители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отправились на переговоры с повстанцами в афганской провинции Панджшер.Lenta.ruПанджерское ущелье является последним очагом сопротивления талибам в Афганистане.News.ruПровинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа.Lenta.ruК повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКВоенное делоТелеканал 360°Инфо24Новые ИзвестияВестник КавказаРБКСлово и ДелоREGNUMС чего всё началось Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в его окружении. РБК02:12Подробнее о событииТалибы* прибыли в Панджшер на переговоры с сопротивлениемКомсомольская правда14:52Делегация «Талибана» приехала в провинцию Панджшер для встречи с силами сопротивленияLenta.ru14:14Масуд-младший опроверг информацию Telegraph о планах сдать ПанджшерSputnik Таджикистан01:20Панджшерское ущелье — ключ к победе над талибами*. Природа сделала его неприступнымТелеканал 360°12:31Сопротивлению в афганской провинции Панджшер предрекли скорую капитуляциюNews.ru03:16The Telegraph узнала о скорой сдаче последнего очага борьбы с талибамиРБК02:12Талибы отправились в Панджшер на переговорыМосковский Комсомолец14:15Показать ещёОценить59Поделиться