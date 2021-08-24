Планетологи подтвердили гипотезу о тонкой коре на Венере

Планетологи провели исследование в районе короны Арамаити на Венере и пришли к выводу, что ранее выдвинутая гипотеза о том, что кора на этой планете очень тонкая, абсолютно верна.