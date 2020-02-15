После окончания Мюнхенской конференции по безопасности, турецкая делегация направится в Россию для того, чтобы обсудить ситуацию, которая в настоящее время происходит в сирийском Идлибе. Это произойдет в ближайший понедельник, 17 февраля.

Делегация Турции приедет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

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