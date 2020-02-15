Политика

Капитал страныКапитал страныДелегация Турции приедет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

После окончания Мюнхенской конференции по безопасности, турецкая делегация направится в Россию для того, чтобы обсудить ситуацию, которая в настоящее время происходит в сирийском Идлибе. Это произойдет в ближайший понедельник, 17 февраля.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

RT на русском05:55

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

Интерфакс06:17

Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Газета.Ru06:11

Делегация Турции прибудет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Московский Комсомолец06:45

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

ТАСС05:53

Турция собирается направить в Россию делегацию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб

Эхо Москвы05:30

Россия и Турция обсудят ситуацию по Идлибу 17 февраля

News.ru05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Пресс-служба офиса украинского президента сообщила о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.
Вести.Ru вчера в 10:26
Биатлон

Логинов рассказал, сколько раз его проверяли на допинг

Российский биатлонист Александр Логинов, победивший в спринте на чемпионате мира в Италии, заявил, что в текущем сезоне сдал примерно 12-16 допинг-тестов.
РИА Новости 12:06
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Футбол

Рамос ведет переговоры о продлении контракта с «Реалом» до 2023 года

Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
Sport24.ru 07:00
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa 12 февраля в 06:35
Политика

Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 11:47
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 09:52
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
РИА Новости 13 февраля в 16:38
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Глава МИД Турции заверил Лаврова в безопасности посольства

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
РБК 11:25
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Музыка

Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Взгляд.ру 11:59
Шоу-бизнес

Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Телепрограмма вчера в 14:14
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Теннис

Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге

Матч ТВ 08:11
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Общество

Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова

Интерфакс 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное