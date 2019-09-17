Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. Как сообщает РИА Новости, это вторая попытка бойкотировать выступление журналистки.

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

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