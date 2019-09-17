Политика

RT на русскомRT на русскомДелегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. Как сообщает РИА Новости, это вторая попытка бойкотировать выступление журналистки.
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