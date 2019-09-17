Политика
RT на русскомДелегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. Как сообщает РИА Новости, это вторая попытка бойкотировать выступление журналистки.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Мария Волконская в Варшаве: «В отличие от Крыма, на Украине не уважают свободу слова»
Крымская газетавчера в 06:01
Журналисты из Крыма рассказали в ОБСЕ о свободе слова на полуострове
ИА Крыминформ16 сентября в 12:50
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru вчера в 05:25
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика
Депутаты Мосгордумы нового созыва приступают сегодня к работе
В Мосгордуму по итогам выборов 8 сентября прошли 25 членов «Единой России», или поддержанных партией, все они шли как самовыдвиженцы, 13 кандидатов от КПРФ, 4 представителя «Яблока» и 3 кандидата «Справедливой России».
Эхо Москвы 16 сентября в 18:05
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
RT на русском вчера в 10:05
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Гаджеты
OnePlus оценила телевизор OnePlus TV свыше 100 тысяч рублей
Ппервым рынком сбыта для OnePlus TV станет индийский и там его оценили в 150 тыс. рупий, а это чуть более чем 100 тыс. рублей, сообщает издание «Астера».
Газета DAILY вчера в 14:36
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Футбол
Зинченко сравнил одноклубника из «Манчестер Сити» с Киркоровым
Нева Спорт вчера в 01:21
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Энергетика
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском 16 сентября в 03:39
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Политика
В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
На Урале сын убил мать, которой отказали в помощи полицейские
В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать.
URA.Ru вчера в 08:22
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 16 сентября в 10:44