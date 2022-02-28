Будьте в Плюсе

Делегация Украины прилетела на переговоры с Россией в Белоруссию

Делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
Взгляд.ру
Представители украинской стороны прибыли на двух вертолетах.
RuNews24.ru
«Ключевой вопрос переговоров -- немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины»,-- заявили в офисе президента Украины. Ключевым вопросом переговоров должно стать немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.
Коммерсантъ
Переговоры делегаций двух стран, которые должны пройти в Гомельской области, состоятся на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
ТАСС04:06
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией
РБК04:04
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
7 новостей03:49
На переговоры с Россией приехали министр обороны Украины и глава фракции «Слуга народа»
Коммерсантъ03:44
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ
Интерфакс03:37
«РИА Новости»: украинская делегация прибыла к месту переговоров
Реальное время03:33
Делегация Украины на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с Россией
Газета.Ru03:30

Интересное

В ЛНР сообщили о взятии под контроль города Счастье

Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли под свой контроль город Счастье в Донбассе, сообщили в пресс-службе военного ведомства ЛНР.
Интерфакс05:35

Мишустин сообщил о принятии целого ряда решений по поддержке экономики

"Санкционное давление на нашу страну растет, и каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер, как сказал президент, совершают недружественные действия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Интерфакс05:07

Два крупнейших импортера алкоголя остановили отгрузки в России из-за роста курса евро

Компании Simple и «Лудинг», крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкоголя в России, остановили отгрузки из-за резкого скачка евро.
Коммерсантъ06:10

Центробанк России в понедельник повысил ключевую ставку до 20%

Как сообщалось ранее, Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.
Интерфакс02:15

Силуанов заявил о подготовке Минфином масштабной амнистии капитала

Минфин России подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
RT на русском06:16

Генсек НАТО Столтенберг поговорил с Зеленским и сообщил об усилении поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украины со стороны альянса.
РИА Новости05:10

Песков назвал абсурдным и недальновидным введение санкций против Путина

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.
RT на русском05:11

Начались переговоры между РФ и Украиной в Белоруссии

Переговоры между делегациями РФ и Украины начались в Белоруссии, в Гомельской области.
BFM.ru05:20

«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газ

По состоянию на 26 февраля из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано уже 47 млрд куб. м. Это весь объем, закачанный туда в летний период в прошлом году, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Коммерсантъ05:15

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

В середине дня понедельника президент Владимир Путин обсудит последствия санкций для экономики с членами правительства и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс05:38