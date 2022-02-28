«Ключевой вопрос переговоров -- немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины»,-- заявили в офисе президента Украины. Ключевым вопросом переговоров должно стать немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.
"Санкционное давление на нашу страну растет, и каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер, как сказал президент, совершают недружественные действия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По состоянию на 26 февраля из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано уже 47 млрд куб. м. Это весь объем, закачанный туда в летний период в прошлом году, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
В середине дня понедельника президент Владимир Путин обсудит последствия санкций для экономики с членами правительства и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.