"Санкционное давление на нашу страну растет, и каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер, как сказал президент, совершают недружественные действия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.