Политика
РИА НовостиДелегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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Политика
Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы
Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Армия и оружие
Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения
"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Авто
Программы льготного автокредитования продлены на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 ноября 2019 г. подписал постановление правительства №1507 о продлении на будущий год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Политика
Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии
Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Политика
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках
По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
Авто
В России сертифицировали гибридный кроссовер Volvo XC60 T8
Новый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 сертифицировали в России. Это позволит в дальнейшем начать продажи модели на отечественном рынке.
Политика
Украина ввела санкции против 131 юрлица за деятельность в Крыму
Кабмин Украины принял решение о введении санкций против 131 юридического лица «за разрушение объектов культурного наследия» и теле- и радиовещание на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Единоборства
Озвучен призовой фонд поединка Емельяненко-Кокляев
Федерация бокса России, санкционировавшая поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, выделит полтора миллиона рублей в качестве призового фонда, две трети которого получит победитель, а одну треть – проигравший.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»
Яровая рассказала, как будут воспитывать детей в России Она также отметила, что в плане появился раздел по информационной безопасности детей Кроме того, она предложила предусмотреть в Национальном плане мероприятия, направленные на развитие устной и письменной речи, ввести во всех учебниках справочный раздел "Наши имена" с информацией об отечественных деятелях.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Космос
Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд
На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.