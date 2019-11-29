Политика

РИА НовостиРИА НовостиДелегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

РИА Новости22:11

Крымский депутат рассказал о поведении украинской делегации в ООН

RT на русском18:51

Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве

ТАСС14:14

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

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Взгляд.ру14:47

Украинская делегация прервала в Женеве доклад депутата Госдумы от Крыма

Московский Комсомолец14:22

Депутат Госдумы сообщил о срыве своего выступления на форуме ООН

РБК17:45
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Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
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В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
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Кабмин Украины принял решение о введении санкций против 131 юридического лица «за разрушение объектов культурного наследия» и теле- и радиовещание на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
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Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
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