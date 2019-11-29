Политика
КоммерсантъДелегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств. Мероприятие проводится 28 и 29 ноября в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
Читать в источнике
Оценить484
с чего всё началось
Сам форум проходит в Женеве, на нем обсуждают вопросы потенциального притеснения национальных меньшинств. Кстати, украинская сторона также сорвала выступление представителя Сербии, который заявил, что несколько раз бывал в Крыму и не заметил там никакого притеснения крымских татар и украинцев.РЕН ТВвчера в 20:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинет пост
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Здоровье
Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией
Политика
В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии
Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита
Ранее стало известно, что лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. - примечание "Газеты.Ru") встретятся в Париже 19 декабря.
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Общество
Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020
По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Футбол
В своем стиле: «Краснодар» вернул должок «Базелю»
Пятый групповой матч Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем» закончился побед «горожан» со счетом 1:0.
Единоборства
Бой Макгрегора с Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе
Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подписал контракт на проведение боя с американским спортсменом Серроне.
Здоровье
Употребление снюса связали с развитием онкологии
Употребление снюса — табачного продукта для рассасывания — увеличивает риск сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, заявил агентству «Москва» главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн.
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Происшествия