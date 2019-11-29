Сам форум проходит в Женеве, на нем обсуждают вопросы потенциального притеснения национальных меньшинств. Кстати, украинская сторона также сорвала выступление представителя Сербии, который заявил, что несколько раз бывал в Крыму и не заметил там никакого притеснения крымских татар и украинцев.

с чего всё началось

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств. Мероприятие проводится 28 и 29 ноября в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

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