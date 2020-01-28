Политика
ИнтерфаксДелегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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РФ предупредила Гаагу о последствиях отказа депутатов Нидерландов ехать в Москву
Интерфаксвчера в 12:56
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата
Царьградвчера в 10:49
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