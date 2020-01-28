Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДелегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Lada Vesta получила «зимнюю» версию

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
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Девелоперы в Москве утроили темпы ввода новых офисов

Объем ввода новых офисов в Москве в прошлом году в три раза превысил показатели 2018-го.
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Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
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В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте.
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Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
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Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
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Происшествия

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Готовность забрать детей выразили, помимо матери, их бабушка и дедушка, об этом ТАСС сообщила в среду министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
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В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США

Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
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В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
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В Болгарии украинское судно заблокировало судоходство на Дунае

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Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
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Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
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Россия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
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