Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДелегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Московский Комсомолец10:20

Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию

РИА Новости10:50

Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата

Царьград10:49

Визит нидерландской делегации отменили из-за запрета на въезд одного депутата

Телеканал 360°14:56

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Интерфакс10:10

Нидерландская делегация отменила визит в РФ из-за отказа во въезде депутату

News.ru08:48

СМИ: делегация голландского парламента отменила визит в Россию

ТАСС08:44
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Политика

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Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

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В немецкой федеральной земле Баварии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

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