Политика
ИнтерфаксДелегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
Происшествия
Историка Соколова признали вменяемым
Происшествия
В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Певец объяснил, что он иногда пребывает в плохом настроении, но непростым нравом также славится и его жена.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Общество
Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Экономика
В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
Энергетика
«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Технологии
Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции
Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
В немецкой федеральной земле Баварии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Центробанк по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО, сообщает «Российская газета».
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».