Политика
iReactorДелегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом
Американские представители посетили Крым в ознакомительных целях. По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
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с чего всё началось
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.РИА Новостивчера в 13:54
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Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
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