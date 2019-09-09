Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

с чего всё началось

Американские представители посетили Крым в ознакомительных целях. По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.

Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом

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