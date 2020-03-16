Посол США в Москве Джон Салливан рассказал, что на День Победы в столицу России прибудет высокопоставленная американская делегация. Как пишет «Российская газета», посол рассказал о том, что 75-летие победы является крайне важной датой и для США.

Делегация из США приедет в Москву на День Победы

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