Политика
Газета.RuДелегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости". В рамках ознакомительного визита они планируют оценить изменения на полуострове, которые произошли за последние пять лет, заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
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с чего всё началось
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.РИА Новостивчера в 13:54
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Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Lenta.ru вчера в 19:12
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Футбол
Мартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:17
Финансы
Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.
Известия вчера в 17:01
Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru 08 сентября в 22:11
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Финансы
Нефть приближается к ключевой зоне сопротивления
Сегодня, 10 сентября, нефть торгуется в плюсе на 0,26%. Ключевое сопротивление находится в зоне $63,50−63,60 за баррель.
REGNUM 00:13
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Здоровье
Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье
Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.
Газета.Ru 01:54
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Интернет
Браузер Vivaldi стал доступен на смартфонах Android
Представители американской компании Vivaldi Technologies сообщили о том, что браузер Vivaldi, теперь доступен для работающих на платформе Android устройств.
Народные новости вчера в 22:54
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В Екатеринбурге ищут жертв медиков-мошенников
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медицинского центра, который обманом навязывал пациентам дорогостоящие услуги.
Политсовет 02:10
Футбол
Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 21:23
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 08 сентября в 18:56
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда вчера в 10:22
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55