Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

с чего всё началось

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости". В рамках ознакомительного визита они планируют оценить изменения на полуострове, которые произошли за последние пять лет, заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

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