Политика
Газета.RuДелегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости". В рамках ознакомительного визита они планируют оценить изменения на полуострове, которые произошли за последние пять лет, заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
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с чего всё началось
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.РИА Новости13:54
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Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
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