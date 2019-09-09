Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

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В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости". В рамках ознакомительного визита они планируют оценить изменения на полуострове, которые произошли за последние пять лет, заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Делегация из США приехала в Крым

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