Политика

Газета.RuГазета.RuДелегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости". В рамках ознакомительного визита они планируют оценить изменения на полуострове, которые произошли за последние пять лет, заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
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Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.
РИА Новости13:54

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Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

РИА Новости13:54

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РЕН ТВ14:24

В Крым приехала американская делегация

Взгляд.ру14:05

Делегация из США прилетела в Крым

ТК Звезда14:26

Делегация из США приехала в Крым

Газета.Ru14:25
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