КоммерсантъДелегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовностиУтверждения о приведении ядерных сил России в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности, заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции ДНЯО.RT на русском"Россия никогда не угрожала ни Украине, ни другим странам применить ядерное оружие", — подчеркнул Белоусов.ИА SM-NewsПрезидент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие.РИА НовостиЗаместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну.РБКЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградКомсомольская правдаПолитРоссияKu.lifeГазета.RuФАНОбщественная служба новостейИзвестияПодробнее о событииРоссия опровергла в ООН сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовностиLenta.ruвчера в 16:38Российская делегация в ООН опровергла повышенную боеготовность ядерных сил страныМосковский Комсомолецвчера в 14:26Делегация России в ООН опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страныРИА Новостивчера в 16:30Делегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовностиГазета.Ruвчера в 15:35В России опровергли слухи о переводе ядерных сил в режим повышенной боеготовностиRT на русскомвчера в 16:34Делегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовностиКоммерсантъвчера в 13:55Делегация РФ в ООН опровергла данные о приведении ядерных сил в повышенную боеготовностьФАНвчера в 13:43Показать ещёОценить86Поделиться