Будьте в Плюсе

Делегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовности

Утверждения о приведении ядерных сил России в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности, заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции ДНЯО.
RT на русском
"Россия никогда не угрожала ни Украине, ни другим странам применить ядерное оружие", — подчеркнул Белоусов.
ИА SM-News
Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие.
РИА Новости
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну.
РБК

Подробнее о событии

Россия опровергла в ООН сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовности
Lenta.ruвчера в 16:38
Российская делегация в ООН опровергла повышенную боеготовность ядерных сил страны
Московский Комсомолецвчера в 14:26
Делегация России в ООН опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны
РИА Новостивчера в 16:30
Делегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовности
Газета.Ruвчера в 15:35
В России опровергли слухи о переводе ядерных сил в режим повышенной боеготовности
RT на русскомвчера в 16:34
Делегация в ООН отрицает перевод ядерных сил России в режим повышенной готовности
Коммерсантъвчера в 13:55
Делегация РФ в ООН опровергла данные о приведении ядерных сил в повышенную боеготовность
ФАНвчера в 13:43

Интересное

Джон Джонс показал отработку ударов без перчаток перед дебютом в тяжелом весе UFC

Боец UFC Джон Джонс показал свою подготовку к дебюту в тяжелом весе.
Sport24.ruвчера в 04:12

В ДНР предъявили обвинение гражданину США за разжигание розни

В Донецкой Народной Республике (ДНР) предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни гражданину США руандского происхождения Суеди Мурекези.
РБК18:03

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 будет запущена в октябре 2022 года

Информация, упомянутая в видео, совпадает с предыдущими слухами о том, что карты Nvidia Lovelace дебютируют осенью.
Umteh.comвчера в 08:02

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Британии Трасс во время дебатов в Истборне

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра.
Lenta.ruвчера в 16:55

Компания HONGQI из КНР разработала конкурента минивэну AURUS Arsenal

Китайский бренд Hongqi, который планирует в скором времени выйти на российский рынок, приступил к тестированию своего нового роскошного минивэна, получившего название HQ9.
Автоновости днявчера в 09:42

ARD: Германии грозит волна протестов из-за всплеска инфляции и подорожания топлива

Германии грозят протесты этой осенью и зимой из-за роста цен на энергоносители и основных товаров, сообщает телеканал ARD.
Газета.Ru17:43

Захар Прилепин предложил Ивану Урганту посетить Донбасс

Общественный и политический деятель Захар Прилепин призвал Ивана Урганта посетить зону СВО.
CT newsвчера в 13:17

Врач Батышева рассказала о комплексе последствий у детей после COVID-19

У переболевших COVID-19 детей после болезни ухудшаются когнитивные функции, что выражается в таких симптомах, как хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна.
REGNUMвчера в 02:33

Производитель геймерской техники Razer выпустил электромотоцикл NIU X Razer SQi Edition

Компания Razer, известная прежде всего своим геймерским оборудованием для ПК, совместно с китайской компанией NIU представила свой первый электромотоцикл NIU X Razer SQi Edition.
Газета.Ruвчера в 11:40