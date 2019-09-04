Политика
REGNUMВьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд
Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:16, Вашингтон
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика
VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке
Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.
Финмаркет 09:33
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Шоу-бизнес
Сергей Паршин рассказал, как встретил любовь всей своей жизни
Паршин увидел Татьяну еще во время учебы в театральном институте.
Народные новости 22:21
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Культура
Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге
Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников».
Екатеринбург-ТВ 23:00
Происшествия
В центре Уфы сгорел склад лекарственных трав
Башинформ 22:56
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Политика
Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении заболеваемости гриппом
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация.
РБК 22:48
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Политика
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".
Газета.Ru 22:45
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя.
ТАСС 19:26
Общество
Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ
Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе "Фризиум", за покупку которого за рубежом ранее задерживали матерей больных детей.
Интерфакс 21:57
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Технологии
Ростелеком подключил ПСБ к Единой биометрической системе
ПАО "Ростелеком" завершило процесс подключения ПСБ к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе.
АК&М 11:52
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Авто
Jeep представил две новые модели Wrangler 2020
Модель Wrangler Black & Tan можно заказать во всех доступных цветах кузова с 17-дюймовыми колесными дисками Machine Granite с вездеходными шинами, подножками, эмблемой Low Gloss и мягким верхом.
ГЛАС.RU 11:50
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33