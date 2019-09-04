Политика

REGNUMREGNUMВьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд

2 фото
Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вьетнам захотел увеличить товарооборот с Россией до 10 млрд долларов к 2020 году

Взгляд.ру23:06

Вьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд

REGNUM22:18

Вьетнам и Дальний Восток прорабатывают возможность открытия прямых рейсов - МИД Вьетнама

ПРАЙМ22:22

Делегацию Вьетнама на ВЭФ возглавит вице-премьер республики

ТАСС22:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:16, Вашингтон
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика

VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке

Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.
Финмаркет 09:33
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Происшествия

Су-25 разбился на Северном Кавказе

Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Шоу-бизнес

Сергей Паршин рассказал, как встретил любовь всей своей жизни

Паршин увидел Татьяну еще во время учебы в театральном институте.
Народные новости 22:21
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Культура

Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге

Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников».
Екатеринбург-ТВ 23:00
Происшествия

Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Газета.Ru 16:11
Происшествия

В центре Уфы сгорел склад лекарственных трав

Башинформ 22:56
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Общество

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Политика

Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация.
РБК 22:48
Происшествия

Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома

В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Политика

Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".
Газета.Ru 22:45
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика

Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя.
ТАСС 19:26
Общество

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе "Фризиум", за покупку которого за рубежом ранее задерживали матерей больных детей.
Интерфакс 21:57
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Технологии

Ростелеком подключил ПСБ к Единой биометрической системе

ПАО "Ростелеком" завершило процесс подключения ПСБ к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе.
АК&М 11:52
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

Известия 16:27
Авто

Jeep представил две новые модели Wrangler 2020

Модель Wrangler Black & Tan можно заказать во всех доступных цветах кузова с 17-дюймовыми колесными дисками Machine Granite с вездеходными шинами, подножками, эмблемой Low Gloss и мягким верхом.
ГЛАС.RU 11:50
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

РИА Новости 06:37
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru 13:25
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вьетнам
Государство
государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное