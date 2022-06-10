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В Латвии после отказа от российского газа тарифы для домохозяйств вырастут от 65% до 89%

В Латвии с 1 июля и на следующие шесть месяцев изменятся цены на природный газ для домохозяйств.
Коммерсантъ
«Учитывая рост цены на природный газ на мировом рынке, сегодня невозможно купить недорогой природный газ, а купленный в прошлом сезоне дешевый газ уже израсходован. Во втором полугодии тарифы рассчитаны уже по €107,34 за 1 МВт•ч»,-- сказал господин Калвитис.
Коммерсантъ
В латвийской газовой компании ранее предупреждали, что решение запретить поставки российского газа в Латвию вызовет энергетический кризис и повлечет повышение цен для потребителей.
Интерфакс
Сейчас поставки в Латвию осуществляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.
РБК

Подробнее о событии

Оператор газотранспортной системы Латвии с 1 июля повысит тарифы на газ на 66-90%
ТАСС07:28
В Латвии цена на газ вырастет почти на 90%
ИА Красная Весна02:13
Delfi.lv.: компания Latvijas gāze повысит цены на газ в Латвии на 60-90% с 1 июля
ПРАЙМ05:46
В Латвии после отказа от российского газа тарифы для домохозяйств вырастут от 65% до 89%
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В Латвии с июля повысят цены на газ для населения почти на 90%
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Тарифы на газ в Латвии вырастут в июле до 90%
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