«Учитывая рост цены на природный газ на мировом рынке, сегодня невозможно купить недорогой природный газ, а купленный в прошлом сезоне дешевый газ уже израсходован. Во втором полугодии тарифы рассчитаны уже по €107,34 за 1 МВт•ч»,-- сказал господин Калвитис.