«Учитывая рост цены на природный газ на мировом рынке, сегодня невозможно купить недорогой природный газ, а купленный в прошлом сезоне дешевый газ уже израсходован. Во втором полугодии тарифы рассчитаны уже по €107,34 за 1 МВт•ч»,-- сказал господин Калвитис.
В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии.
Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений (классифайдах).