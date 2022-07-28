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Delfi: Латвия продолжает покупать российский газ, пользуясь посредниками

Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze продолжает закупку российского газа через посредника.
ТАСС
В середине июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону "Об энергетике", вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года.
ТАСС
С 1 июля Latvijas gaze установил новые тарифы для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6-89,9% в зависимости от типа потребления.
ТАСС
В Прибалтике ранее уже заявляли о таком варианте в случае прекращения поставок газа из России.
Царьград

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Delfi: Латвия продолжает покупать российский газ, пользуясь посредниками
Газета.Ru19:14
Латвия продолжает покупать российский газ через посредника — Latvijas gaze
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