Будьте в Плюсе

Delfi: глава Latvijas gaze подтвердил закупку Латвией российского газа через посредников

Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze продолжает закупку российского газа через посредника.
ТАСС
Калвитис не уточнил, кто является новым поставщиком.
Lenta.ru
В середине июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону "Об энергетике", вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года.
ТАСС
В Прибалтике ранее уже заявляли о таком варианте в случае прекращения поставок газа из России.
Царьград

Подробнее о событии

Delfi: глава Latvijas gaze подтвердил закупку Латвией российского газа через посредников
Lenta.ru22:06
Latvijas gaze: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника
Экономика сегодня21:30
Латвия продолжает закупать газ РФ через посредника
ТАССвчера в 16:03
Латвия начала использовать посредников для покупки российского газа
ФАН20:46
Delfi: Латвия продолжает покупать российский газ, пользуясь посредниками
Газета.Ru19:14
Латвия продолжила закупать российский газ
Взгляд.ру21:24
СМИ: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника
Национальная служба новостейвчера в 16:00

Интересное

МЧС: постояльцы сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы погибли из-за решеток на окнах

Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.
РИА Новости20:10

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине

Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
РИА Новости19:58

Съемки третьего сезона «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла

Съемки третьего сезона сериала «Ведьмак» приостановили, поскольку исполнитель главной роли Генри Кавилл заразился коронавирусом.
Lenta.ru27 июля в 07:41

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Газета.Ruвчера в 14:00

Журналист National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к инфляции в США

Обозреватель журнала National Review Нейт Хохман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отношения к проблемам американцев, при этом требуя дальнейшей поддержки США.
Lenta.ru22:13

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России «перехлестнется» на КНР

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов рассказал, что масштабы развязанной против России гибридной войны будут увеличиваться.
Lenta.ru22:26

Журналист Bloomberg Тадео предсказала Германии потерю лидерства в ЕС из-за России

Журналист Мария Тадео в статье для Bloomberg предсказала, что Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе (ЕС).
Lenta.ru21:12

Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин

Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин.
РИА Новости17:49

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство выделит регионам более 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ведомостивчера в 07:06