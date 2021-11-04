Ведомости«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — сказал собеседник издания.ВедомостиПредставитель «Делимобиля» подтвердил «Интерфаксу» перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.КоммерсантъВ рамках IPO Delimobil Holding S.A. планировалось разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям.КоммерсантъПомимо одноименного каршеринга компания также развивает сервис долгосрочной аренды автомобилей под брендом Anytime Prime, в чьем парке 600 автомобилей.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Делимобиль» перенес IPO на 2022 годВедомости13:25«Делимобиль» отложил IPO на Нью-Йоркской и Московской биржахРБК14:55«Делимобиль» перенес сроки IPOКоммерсантъ13:50Российская каршеринговая компания «Делимобиль» перенесла проведение IPOПРАЙМ15:16«Делимобиль» перенес сроки проведения IPOТАСС13:10Источник сообщил о переносе IPO «Делимобиля»Интерфакс12:34«Делимобиль» первым выходит на IPO и может привлечь внимание крупных игроков с госучастиемНаша версия2 ноября в 13:32Показать ещёОценить2Поделиться