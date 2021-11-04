В Раде обвинили Россию в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале заявил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину.