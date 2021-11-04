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«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год

«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — сказал собеседник издания.
Ведомости
Представитель «Делимобиля» подтвердил «Интерфаксу» перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.
Коммерсантъ
В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планировалось разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям.
Коммерсантъ
Помимо одноименного каршеринга компания также развивает сервис долгосрочной аренды автомобилей под брендом Anytime Prime, в чьем парке 600 автомобилей.
РБК

Подробнее о событии

«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год
Ведомости13:25
«Делимобиль» отложил IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах
РБК14:55
«Делимобиль» перенес сроки IPO
Коммерсантъ13:50
Российская каршеринговая компания «Делимобиль» перенесла проведение IPO
ПРАЙМ15:16
«Делимобиль» перенес сроки проведения IPO
ТАСС13:10
Источник сообщил о переносе IPO «Делимобиля»
Интерфакс12:34
«Делимобиль» первым выходит на IPO и может привлечь внимание крупных игроков с госучастием
Наша версия2 ноября в 13:32

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