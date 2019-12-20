Российская каршеринговая компания "Делимобиль" планирует провести IPO на Нью-Йоркской бирже, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании Винченцо Трани.

Религия Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Политика Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».

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Происшествия Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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