Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Делимобиль» планирует провести IPO в США

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Российская каршеринговая компания "Делимобиль" планирует провести IPO на Нью-Йоркской бирже, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании Винченцо Трани.
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