Экономика
ПРАЙМ«Делимобиль» планирует провести IPO в США
Российская каршеринговая компания "Делимобиль" планирует провести IPO на Нью-Йоркской бирже, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании Винченцо Трани.
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Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина
Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Музыка
Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
В этом году на новогоднем "Голубом огоньке" вместо Аллы Пугачёвой выступит София Ротару. Об этом сообщил журнал "Собеседник".
Политика
Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Происшествия
Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Происшествия
В Таиланде при столкновении яхты и катера пострадали россияне
Российские туристы получили травмы в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья тайского острова Пхукет.
Космос
Глава НАСА сообщил об отмене стыковки Starliner с МКС
НАСА отменил запланированную стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Авто
Представлен мини-седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Компания Hyundai готовится вывести на рынок новый субкомпактный седан, которому дали название Aura.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Происшествия
Спецназ взял штурмом зал суда, где собрались соратники Кузьменко
Общество
Эксперты Роскачества дали советы по выбору красной икры
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Политика
Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина
Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.