Общество
КоммерсантъDelivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат. Профсоюз «Курьер» заявлял, что 290 сотрудников два месяца не получали зарплаты. В начале июня курьеры Delivery Club жаловались на плохие условия труда и большие штрафы.
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Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК 10:22
Наука
В Усть-Лабинском районе найдены уникальные захоронения
Масштабные археологические раскопки вновь ведутся в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщает районный историко-краеведческий музей.
Россия.Кубань 05:20
Происшествия
Более 20 деревьев повалены в Москве из-за непогоды
Более 20 деревьев повалены в Москве во вторник из-за сильного дождя с порывистым ветром. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 11:50
Армия и оружие
Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу
Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
Политическая Экспертиза 07:57
Наука
ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев
Масштабное многоуровневое исследование геномов больных из Италии и Испании доказало, что тяжелейшие формы коронавирусной инфекции связаны с шестью определенными комбинациями генов на третьей хромосоме.
Live24 07:01
Шоу-бизнес
Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки вверх»
44-летний солист группы «Руки вверх!» в эфире второго выпуска программы «Судьба человека» рассказал телеведущему Борису Корчевникову об истинных причинах распада группы.
Bimru.ru 11:29
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
Энергетика
Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Происшествия
Обыски прошли у гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
7 июля на месте работы и дома у гендиректора ООО Владимира Югая прошли обыски.
Открытый Нижний 11:34
Автоспорт
Алонсо вернется в «Формулу-1» в следующем сезоне
Газета.Ru 11:38
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Политика
Американка признала себя виновной в попытке передать России гостайны
Гражданка США Элизабет Ширли призналась в попытке передать спецслужбам России документы под грифом «совершенно секретно», сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 07:10
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Общество
Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля
Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
Происшествия
Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России
Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.
Lenta.ru 12:00
Здоровье
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса людям, которые контактировали с заболевшими.
URA.Ru 11:48
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49