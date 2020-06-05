Общество
Lenta.ruDelivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров
В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщили в компании.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.9111.ru04 июня в 12:23
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Московская прокуратура проверит компанию Delivery Club после забастовки ее курьеров
Эхо Москвывчера в 14:02
Delivery Club опроверг информацию об увольнении курьеров за участие в забастовке
Агентство Москвавчера в 11:50
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
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«Бавария» уверенно победит «Байер» в 30-м туре Бундеслиги
ODDS.ru вчера в 02:36
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Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами
Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport вчера в 13:45
Футбол
«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч чемпионата Германии - 6 июня 2020
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Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
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Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru вчера в 02:52
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На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 вчера в 15:37
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Хоккей
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В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru вчера в 22:23
Футбол
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
Спорт-Экспресс вчера в 05:33
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Футбол
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 09:07
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Футбол
«Динамо» признано победителем молодежного первенства России по футболу
Молодежное "Динамо" получило статус победителя первенства России по футболу среди молодежных команд РПЛ.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:41
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Хоккей
Брагин стал главным тренером сборной России
"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
ProstoProSport вчера в 02:15
Политика
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru вчера в 09:24
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".
Газета.Ru вчера в 19:10
Общество
Пациентам больницы в Бурятии дали ведра и запретили ходить в туалет
Корреспонденты издания обратились с вопросом о содержании пациентов Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ в Минздрав Бурятии.
Цензуры.Нет вчера в 11:16
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол
Агент Прудников: Гуллит напрягся, услышав слово «Грозный»
Футбольный агент Алан Прудников вспомнил, как нидерландский экс-футболист и тренер Руд Гуллит начинал работу в грозненском «Тереке».
Чемпионат 02:30
Футбол
«Шахтер» Донецк – «Десна»: центральный поединок тура
В центральном матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» 6 июня на своем поле примет сражающуюся за попадание в Лигу Чемпионов «Десну» - мы подготовили прогноз на этот матч.
Все про Спорт ру вчера в 07:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
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Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Общество
Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней
Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
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