с чего всё началось

В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщили в компании.

Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров

Футбол «Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч чемпионата Германии - 6 июня 2020 «Фортуна» вполне может выбраться из зоны переходных матчей, а поэтому в этом туре команде Уве Рёслера нужно попытаться на своём поле отобрать очки у «Хоффенхайма», который также не отличается большой стабильностью.

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 110

Футбол Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом» На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,8K

Футбол Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 82

Футбол «Динамо» признано победителем молодежного первенства России по футболу Молодежное "Динамо" получило статус победителя первенства России по футболу среди молодежных команд РПЛ.

Футбол Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.

Хоккей Брагин стал главным тренером сборной России "Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР. 2

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,7K

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 5

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,7K

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Футбол Агент Прудников: Гуллит напрягся, услышав слово «Грозный» Футбольный агент Алан Прудников вспомнил, как нидерландский экс-футболист и тренер Руд Гуллит начинал работу в грозненском «Тереке».

Футбол «Шахтер» Донецк – «Десна»: центральный поединок тура В центральном матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» 6 июня на своем поле примет сражающуюся за попадание в Лигу Чемпионов «Десну» - мы подготовили прогноз на этот матч.

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». 346

Общество Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.