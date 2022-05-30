Является профессором кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных наук и искусств, почетным профессором экономического факультета, а также членом Попечительского совета СПбГУ.
Как пишет немецкое издание Die Welt, по мнению генерала в отставке Клауса Виттмана, по огневой мощи Армия России превосходит украинские ВС. По его словам, на данный момент уже 90 процентов Луганской области очищено от украинских военных.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович комментируя планы США передать Киеву реактивные системы залпового огня заявил, что Украина устроит Штатам "образцово-показательную истерику", если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей РСЗО.