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Delivery Club проверяет информацию об утечке персональных данных курьеров сервиса

Сервис доставки еды Delivery Club проверяет информацию об утечке персональных данных курьеров, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости
По информации компании, в файле с данными курьеров сервиса «Яндекс.Еда» 700 тыс. строк, содержащих ФИО курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов.
Коммерсантъ
Спустя три недели, к концу марта, в интернете распространилась ссылка на ресурс, на котором персональные данные пользователей «Яндекс.Еды» были опубликованы в виде карты.
РБК
В конце мая об утечке данных сообщили и в Delivery Club.
РБК

Подробнее о событии

Данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club оказались в открытом доступе
Lenta.ru17:26
Delivery Club проводит проверку по факту возможной утечки данных о курьерах
Газета.Ruвчера в 16:03
Delivery Club проверяет информацию об утечке данных о курьерах
Москва 24вчера в 16:16
Delivery Club проверяет информацию об утечке персональных данных курьеров сервиса
РИА Новостивчера в 16:07
В Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»
РБКвчера в 16:33
Delivery Club проводит проверку по факту возможной утечки данных о курьерах
Ореанда-Новостивчера в 15:58
В сети появились персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club
Коммерсантъвчера в 14:36

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