В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

«Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19, и вы столкнетесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота [США], потому что он [старый советский самолет] будет намного более способным, чем сама платформа», — отметил эксперт.