Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАССвчера в 09:08
Подробнее о событии
Подъём

В Москве курьер Delivery Сlub предложил клиентке, которой доставлял заказ, «провести вместе время», пока дома нет мужа

Подъёмвчера в 08:55
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

РБКвчера в 11:55
Телеканал 360°

«Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

Телеканал 360°вчера в 11:25
Москва 24

Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Москва 24вчера в 09:22
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

ТАССвчера в 09:08
Агентство Москва

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после некорректного поведения одного из сотрудников

Агентство Москвавчера в 09:01
РИА Новости

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

РИА Новостивчера в 12:15

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русскомвчера в 15:25
386

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ruвчера в 11:10
547

The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили, что проект все же выйдет в версии для консолей нового поколения PlayStation 5 Xbox Series X. Создатели ролевого экшена разработали версию The Witcher 3: Wild Hunt с учетом всех особенностей консолей нового поколения.
Vevby.ruвчера в 16:19
13

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
140

Раскрыты характеристики гибридной версии нового Mercedes-Benz S-класса

Журналисты Британского «Autocar» выяснили, что компания Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную установку на базе «топовой» рядной 3,0-литровой «турбошестёрки», которую позаимствовали у версии S 500.
Тарантас Ньюс3 сентября в 10:03

Семенов: Таджикистан готов к росту заболеваемости коронавирусом и гриппом

Таджикистан готов к сезону роста заболеваемости, связанному с респираторными инфекциями, заявил вирусолог, доктор биологических наук, замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в ходе отчетной пресс-конференции в Душанбе.
Sputnik Таджикистанвчера в 04:57

В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

«Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19, и вы столкнетесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота [США], потому что он [старый советский самолет] будет намного более способным, чем сама платформа», — отметил эксперт.
Lenta.ruвчера в 06:31

США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы

Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русскомвчера в 11:42
1