Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.

С чего всё началось Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве. ТАСС 09:08