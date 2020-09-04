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РБК
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАСС09:08
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

РИА Новости12:15
Агентство Москва

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после некорректного поведения одного из сотрудников

Агентство Москва09:01
Телеканал 360°

«Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

Телеканал 360°11:25
Москва 24

Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Москва 2409:22
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

ТАСС09:08
РИАМО

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров

РИАМО11:17
Подъём

В Москве курьер Delivery Сlub предложил клиентке, которой доставлял заказ, «провести вместе время», пока дома нет мужа

Подъём08:55

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказывали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45

В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости10:47
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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