Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
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Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
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Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАСС09:08
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