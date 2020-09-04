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РБК
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАССвчера в 09:08
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РИА Новости

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

РИА Новостивчера в 12:15
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

РБКвчера в 11:55
Агентство Москва

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после некорректного поведения одного из сотрудников

Агентство Москвавчера в 09:01
Москва 24

Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Москва 24вчера в 09:22
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

ТАССвчера в 09:08
Телеканал 360°

«Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

Телеканал 360°вчера в 11:25
Подъём

В Москве курьер Delivery Сlub предложил клиентке, которой доставлял заказ, «провести вместе время», пока дома нет мужа

Подъёмвчера в 08:55

Бактерии способны годами выживать в открытом космосе

Эксперименты на Международной космической станции подтверждают такую вероятность, доказав, что бактерии способны многие годы сохранять жизнеспособность в вакууме космического пространства, сообщает 4pda.ru.
Маяк (г. Сосновый Бор)3 сентября в 10:13
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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новостивчера в 04:36
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