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РБК
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАССвчера в 09:08
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Телеканал 360°

«Мог бы зайти на полчасика». Курьер Delivery Club уволен из-за скандала с клиенткой, теперь у него новая версия истории

Телеканал 360°21:00
Агентство Москва

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после некорректного поведения одного из сотрудников

Агентство Москвавчера в 09:01
Life.ru

Курьера-донжуана из Delivery Club бросила девушка. Теперь у него новая версия по поводу приставаний к клиентке

Life.ruвчера в 13:38
Москва 24

Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Москва 24вчера в 09:22
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

ТАССвчера в 09:08
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

РБКвчера в 11:55
Подъём

В Москве курьер Delivery Сlub предложил клиентке, которой доставлял заказ, «провести вместе время», пока дома нет мужа

Подъёмвчера в 08:55

Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ruвчера в 17:12
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В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Анапа, Краснодарский край, 4 сентября 2020, 08:58 — REGNUM В Анапе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали девять человек, сообщили в городском управлении по делам ГО И ЧС.
REGNUMвчера в 01:58
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Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Известия19:10
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