Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.
ТАСС09:08
Подробнее о событии
Москва 24

Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Москва 2409:22
РБК

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

РБК11:55
Телеканал 360°

«Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

Телеканал 360°11:25
РИА Новости

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

РИА Новости12:15
ТАСС

Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

ТАСС09:08
Агентство Москва

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после некорректного поведения одного из сотрудников

Агентство Москва09:01
Подъём

В Москве курьер Delivery Сlub предложил клиентке, которой доставлял заказ, «провести вместе время», пока дома нет мужа

Подъём08:55

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
4

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии.
РБК11:54
163

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
800

ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ru15:25
396

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
15