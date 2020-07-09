Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО «Амароли» в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня. По данным компании, с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, которые работали через «Амароли».

Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров

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