Следствие ужесточило обвинение против актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое привело к смерти человека. Как показала экспертиза, артист во время аварии был пьян.

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

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