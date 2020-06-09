Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

Следствие ужесточило обвинение против актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое привело к смерти человека. Как показала экспертиза, артист во время аварии был пьян.
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Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

ТАСС03:11

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском02:53

Юрист Трещев рассказал, какое наказание грозит Ефремову

Вечерняя Москва03:22

Уголовное дело против артиста Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью после смерти второго водителя

Эхо Москвы02:49

Уголовное дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП

Интерфакс02:49

Полиция переквалифицировала дело против Ефремова после пьяного ДТП

РЕН ТВ02:45

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости03:52
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:35
18
Происшествия

Стала известна причина очередной вспышки коронавируса в Новокузнецке

Ранее в Новокузнецке уже фиксировали вспышку коронавируса в пансионате.
Сибдепо 04:19
5
Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
4
Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера

Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru вчера в 21:44
10
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
2
Игры

Sony назвала новую дату презентации игр для PlayStation 5

Вести.Ru 05:30
9
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2K
Политика

Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3

22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.
Евразия Daily вчера в 13:39
4
Политика

КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской линии

КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи по гражданской линии, вместе с тем горячая линия связи военных ведомств двух стран работает нормально, сообщило в понедельник, 8 июня, агентство Yonhap.
Известия вчера в 00:34
39
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
70
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
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Авто

Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

В список вошли все типы трансмиссий, среди которых классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные КПП.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
56
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
17
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,1K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
324
Здоровье

В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники

Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
3
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
26
Армия и оружие

Как британские спецслужбы вербуют террористов в Сирии

Бывший боевик одной из сирийских террористических группировок Мухаммед Хусейн Сауд рассказал, что британские спецслужбы вербуют радикалов и экс-террористов, чтобы собирать информацию о российских военных объектах, пишет ТАСС.
Экспресс газета вчера в 07:00
10
Здоровье

Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:25
12
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
146
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Киберспорт

Valve вернула боковую лавку в Battle Pass для тех, кто этого хочет

Valve выпустила обновление для Dota 2. Оно вернуло в Battle Pass боковую лавку для всех, кто хочет пользоваться ей.
Cyber.sports.ru 06 июня в 15:26
Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
6
Происшествия

«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

РИА Новости 05:22
Происшествия

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

Piter.tv 05:05
Происшествия

Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Общество

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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