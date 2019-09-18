Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.

Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления

Здоровье В Астрахани уволен главврач Александровской больницы Как рассказал «МК в Астрахани» Алексей Васильев, Захаров написал заявление по собственному желанию после подведения итогов комиссии по работе Александровской больницы, в которой приняли участие ведущие эксперты различных направлений медицинской деятельности России.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Наука Названа неожиданная причина появления стресса Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Происшествия СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.

Футбол Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Политика США передали России 16 похищенных указов Николая Второго Именные указы последнего российского императора Николая Второго были похищены из Государственного исторического архива в 90-е.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"

Общество У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Спорт Для болельщиков из России не подтвердили 18 тысяч билетов на ОИ-2020 Как сообщила РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета РФ по продаже билетов на ОИ-2020 на территории России Мария Тарасова, до сих пор не получено подтверждение на запрошенные 18 тысяч билетов.

Политика На выборах в Израиле левоцентристы обходят партию Нетаньяху Левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" и правый "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху после подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в кнессете, сообщает Channel 12.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Общество Rambler Group подала иск к «Одноклассникам» ООО «Рамблер интернет холдинг», входящий в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск против ООО «Мэйл.ру Груп» (структура Mail.ru Group) о защите авторских и смежных прав в интернете.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.