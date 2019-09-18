Экономика
REGNUMДело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления
Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
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Политика
Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Политика
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Происшествия
В S7 опровергли сообщения об аварийной посадке самолёта в Варне
Говорит Москва 09:31
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину снова заподозрили в пластике
Пользователи социальной сети были явно озадачены лицом знаменитости, и почти все, кто просматривал выложенный снимок, тут же заподозрили Бабкину в том, что она решила следовать современным веяниям моды и сделала себе пластику.
Bimru.ru 09:42
Политика
Роскосмос не сможет выполнить план по запускам ракет в 2019 году
Руководитель государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил о том, что выполнить план по запуску ракет-носителей в текущем году не удастся.
3DNews 09:17
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Здоровье
Сердце-магнит: эти 2 знака зодиака просто притягивают противоположный пол
Тельцы просто не представляет своей жизни без любви, из-за того, что ими управляет Венера.
Московский Комсомолец 16 сентября в 22:30
Хоккей
Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном»
Нападающий Антон Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном», сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт БИЗНЕС Online 10:04
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Общество
В Москве атмосферное давление опустилось «до дна»
За 70 лет метеорологи зафиксировали только 2 случая, когда давление опускалось ниже 980 гПа. Последний случай был в 2002 году.
Российская газета 08:26
Политика
Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
РИА Новости 06:59
Происшествия
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Общество
В пятницу в Ленобласти ожидается первый снег
К концу рабочей недели жителей Ленобласти ожидают не только ночные заморозки и кратковременные дожди, но и первый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону.
78.ru 09:04
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском вчера в 15:29
Финансы
Официальный курс евро вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44