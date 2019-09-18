Экономика
REGNUMДело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления
Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Политика
Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что обсуждаемая Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе «формула Штайнмайера» не является тем, что на самом деле предложил экс-министр иностранных дел ФРГ.
News.ru 14:13
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой
ТК Звезда вчера в 13:09
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
Piter.tv 09:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.
URA.Ru 13:42
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Xiaomi на рынке телевизоров уже пару лет, сегодня компания анонсировала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.
Megaobzor.com 16:09
Шоу-бизнес
Актриса Серафима Низовская рассказала, кто увёл у неё мужа
Московский Комсомолец 09:06
Футбол
Роналду признался, что мог перейти в «Арсенал»
Напомним, что в 2003 году Криштиану Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», в составе которого за 6 лет провёл 292 матча и забил 118 голов.
Metaratings 07:14
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол
«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм
Bobsoccer вчера в 15:55
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в суде
Мужчина, который обвинял американского актера Кевина Спейси в харассменте, скончался в разгар судебного процесса.
Газета.Ru 15:19
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Политика
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа
Украина намерена предложить России новый 10-летний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года.
РИА Новости 16:19
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56