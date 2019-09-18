Экономика

REGNUMREGNUMДело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Титов: дело по Baring Vostok следует прекратить

ТАСС08:21

«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

РБК06:22

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58

Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Коммерсантъ07:16

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости05:53

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
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