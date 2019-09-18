Экономика
Ведомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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