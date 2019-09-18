Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Политика Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.

Футбол «Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева «Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Общество В центре Москвы проходят пикеты в поддержку Павла Устинова Пикеты в поддержку актера Павла Устинова, который осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа, проходят на Старой площади в центре Москвы.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Общество Более 70% граждан РФ выступают за ограничение потока мигрантов Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%.

Политика Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Здоровье Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Футбол Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за дружбы с Месси и Кавани По сведениям источника, у 26-летнего аргентинца есть сложности в общении с соотечественниками — хавбеками Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией, которые не стремятся сближаться с Икарди, предпочитая держать дистанцию.

Происшествия На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Политика «Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".

Авто Mitsubishi представит в Токио концепт нового кроссовера Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Футбол Ван Дейк опроверг слухи о новом контракте с «Ливерпулем» Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что в данный момент не ведет с клубом переговоры о новом контракте.

Политика Зяббаров официально объявлен министром сельского хозяйства РТ Приехавший на заседание Марат Ахметов, который ранее возглавлял минсельхоз РТ, заявил присутствующим депутатам, что экс-главу уже сегодня представят в качестве министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Политика Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Петербурга, официально вступив в должность губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.