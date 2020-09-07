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Рамблер
Рамблер

Дело Навального: Меркель готовит ответ

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас тесно работают друг с другом над вопросом реакции на отравление политика Алексея Навального.В источнике
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Рамблер

Дело Навального: Меркель готовит ответ

Рамблер06:19
Росбалт

Германия обсудит отравление Навального с партнерами по Евросоюзу и НАТО

Росбалтвчера в 16:15
Интерфакс

Германия обсудит реакцию на «дело Навального» с Евросоюзом

Интерфаксвчера в 14:25
Эхо Москвы

В ближайшие дни Берлин обсудит в ЕС реакцию на отравление российского оппозиционного политика Навального

Эхо Москвывчера в 16:04

Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро

Милан, Италия, 7 сентября 2020, 19:59 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово предложить 25 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, соглашение которого с «армейцами» рассчитан до середины 2024-го года.
REGNUM12:59

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русском14:10
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплаты

Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".
Вести.Ru13:05

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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ФСБ не нашла нарушений в действиях по делу о госизмене Сафронова

Федеральная служба безопасности не увидела нарушений в уголовном деле в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о государственной измене, сообщается в ответе спецслужбы на запросы российских СМИ.
SM News14:49