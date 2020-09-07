Милан, Италия, 7 сентября 2020, 19:59 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово предложить 25 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, соглашение которого с «армейцами» рассчитан до середины 2024-го года.
В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".
Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Федеральная служба безопасности не увидела нарушений в уголовном деле в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о государственной измене, сообщается в ответе спецслужбы на запросы российских СМИ.