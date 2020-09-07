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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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Дождь

Ангела Меркель не исключила санкции против «Северного Потока–2» из-за отравления Навального

Дождь07:50
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ru06:53
Коммерсантъ

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока-2»

Коммерсантъ07:30
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБК07:09
Ведомости

Меркель допустила санкции против «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

Ведомости07:34
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфакс06:47
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАСС06:47

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах
Live2405:33
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

В Зеленограде расследуется факт оскорбления и избиения подростков

В СМИ была опубликована информация о том, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять группу подростков из-за нестандартного цвета волос, после чего один из агрессивно настроенных подозреваемых применил к юношам физическую силу, что закончилось для пострадавших несколькими ушибами и ссадинами.
Вести Подмосковья10:27
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Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса

Правительство подготовило план мероприятий для долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газета08:17

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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