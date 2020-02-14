Происшествия
Газета.RuДело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дело о дедовщине в Горном будет рассматриваться не в особом, а в общем порядке
Zabnews.ruвчера в 21:34
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Космос
NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли
В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
Умер спасший Краков легендарный разведчик Алексей Ботян
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Общество
Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»
Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору.
Политика
Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2
Авто
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
Происшествия
В Москве двое подростков попросили забрать их из семьи
Представители поликлиники вызвали полицию и отправили детей на диагностику. сообщает телеграм-канал Baza.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi начала сегодня в Китае розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.