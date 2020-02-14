Происшествия

Газета.RuГазета.RuДело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Суд по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье будет проходить в общем порядке

Эхо Москвы01:00

Дело о неуставных отношениях в Забайкалье суд рассмотрит в общем порядке

REGNUMвчера в 22:10

Суд по делу неуставных отношений в части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля

ТАССвчера в 21:37

Суд поддержал просьбу Шамсутдинова рассмотреть издевательства над ним в общем порядке

Чита.Рувчера в 22:11

Дело о дедовщине в воинской части ЗАТО Горный рассмотрят 20 февраля

ZAB.RUвчера в 23:00

Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

Lenta.ruвчера в 21:10

Дело о дедовщине в Горном будет рассматриваться не в особом, а в общем порядке

Zabnews.ruвчера в 21:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
ФАН 11 февраля в 19:08
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ru вчера в 22:29
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском вчера в 09:53
Общество

Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном

Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
REGNUM вчера в 16:57
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 01:13
Происшествия

В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 23:49
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли

В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Умер спасший Краков легендарный разведчик Алексей Ботян

Национальная служба новостей вчера в 00:59
Армия и оружие

В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

РИА Новости вчера в 11:10
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom вчера в 01:31
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Космос

Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»

Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору.
Ведомости вчера в 18:48
Политика

Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

Портал Северного Кавказа 00:24
Авто

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
Tvoe-avto.com 12 февраля в 14:21
Происшествия

В Москве двое подростков попросили забрать их из семьи

Представители поликлиники вызвали полицию и отправили детей на диагностику. сообщает телеграм-канал Baza.
Московский Комсомолец вчера в 11:33
Гаджеты

Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi начала сегодня в Китае розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
iXBT.com вчера в 21:00
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное