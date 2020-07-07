Общество
REGNUMВ Чехии воздержались от комментариев задержания Сафронова
Прага, 8 июля 2020, 01:26 — REGNUM В Чехии отказались комментировать упоминание их страны в качестве посредника в деле передачи шпионской информации от советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова в США. Об этом 7 июля сообщает сетевое издание Denik N.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru вчера в 02:42
Авто
Новый электрический Renault Master ZE получит три версии
По заявлению разработчиков, Master ZE обзаведется тремя новыми версиями, а в продажу они выйдут уже осенью текущего года.
Car.ru 06:55
Финансы
Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей
В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей.
News.ru 04:59
Общество
Советника Рогозина задержали в Москве по делу о госизмене
Больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, однако речь об уголовном деле тогда не шла. ⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве.
Блокнот.ру 04:33
Здоровье
В ВОЗ оценили ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Представители Всемирной организации здравоохранения не считают, что зафиксированные случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии могут представлять какую бы то ни было опасность.
Live24 06:34
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ 13:34
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей
Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
SakhaPress.ru 20:35
Футбол
«Плоцк» — «Гурник Забже»: когда все решено
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Польши, в котором 6 июля «Плоцк» принимает «Гурник Забже».
Все про Спорт ру 05 июля в 14:57
Армия и оружие
Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке
Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
ТАСС 19:39
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Армия и оружие
Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану
Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер вчера в 01:48
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 44 носителя коронавируса
REGNUM вчера в 22:21
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Происшествия
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
РИА Новости 06:25
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Кино
«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля
Pro Город НН 10:23
Футбол
Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами
ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 05 июля в 13:35
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей 15:11