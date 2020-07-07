Общество

REGNUMREGNUMВ Чехии воздержались от комментариев задержания Сафронова

Прага, 8 июля 2020, 01:26 — REGNUM В Чехии отказались комментировать упоминание их страны в качестве посредника в деле передачи шпионской информации от советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова в США. Об этом 7 июля сообщает сетевое издание Denik N.
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Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы «Роскосмоса»

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Власти Чехии отказались комментировать дело Сафронова

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Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

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ФСБ подозревает журналиста Ивана Сафронова в сотрудничестве с чешскими спецслужбами

Эхо Москвы16:01
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
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Новый электрический Renault Master ZE получит три версии

По заявлению разработчиков, Master ZE обзаведется тремя новыми версиями, а в продажу они выйдут уже осенью текущего года.
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Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей

В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей.
News.ru 04:59
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Общество

Советника Рогозина задержали в Москве по делу о госизмене

Больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, однако речь об уголовном деле тогда не шла. ⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве.
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Здоровье

В ВОЗ оценили ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Представители Всемирной организации здравоохранения не считают, что зафиксированные случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии могут представлять какую бы то ни было опасность.
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Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
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Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ 13:34
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Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Происшествия

Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей

Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
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Общество

Под Иркутском благоустраивают мемориал жертв политических репрессий

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«Плоцк» — «Гурник Забже»: когда все решено

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Польши, в котором 6 июля «Плоцк» принимает «Гурник Забже».
Все про Спорт ру 05 июля в 14:57
Армия и оружие

Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке

Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Общество

Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Армия и оружие

Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану

Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер вчера в 01:48
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 44 носителя коронавируса

REGNUM вчера в 22:21
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры

В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Общество

Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»

Московский Комсомолец 13:35
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Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
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Происшествия

На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки

РИА Новости 06:25
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Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Кино

«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля

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Футбол

Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами

ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 05 июля в 13:35
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В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»

Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
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Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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