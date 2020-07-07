Прага, 8 июля 2020, 01:26 — REGNUM В Чехии отказались комментировать упоминание их страны в качестве посредника в деле передачи шпионской информации от советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова в США. Об этом 7 июля сообщает сетевое издание Denik N.

В Чехии воздержались от комментариев задержания Сафронова

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