Общество
ВедомостиСафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, передает корреспондент «Ведомостей».
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Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе.
Lenta.ru вчера в 08:24
Здоровье
Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф вчера в 11:35
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Гаджеты
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе
Афиша Daily вчера в 19:37
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ 06 июля в 16:01
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru вчера в 02:18
Футбол
Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.
Газета.Ru вчера в 14:36
Общество
В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий
Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Общество
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика
ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене
Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag вчера в 09:08
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 06 июля в 04:04
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Наука
Причиной розового снега в Итальянских Альпах стали водоросли
Водоросли не опасны, но розовый снег говорит об их небывалом размножении из-за повышения температуры воздуха.
МТВ онлайн 00:31
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Армия и оружие
В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа
Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro 06 июля в 20:01
Общество
В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса за неделю выросло на 2%
За неделю в Кемеровской прирост числа выздоровевших от коронавируса составил 2%. Всего доля выздоровевших в регионе составила 46%.
Газета Кемерова 00:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Гаджеты
Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов
Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета вчера в 09:07
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01