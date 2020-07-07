Общество
ПолитРоссияДело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток. Об этом заявила защита подследственного.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках
Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили 11:39
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Футбол
«Реал» рассчитывает подписать Мбаппе бесплатно
Нападающий «ПСЖ», самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе может достаться «Реалу» бесплатно.
Sport24.ru 10:10
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Здоровье
Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ
Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ 21:16
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Общество
Что запрещено делать в день Петра и Февронии, 8 июля
Волга-Медиа 22:33
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие
В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины
Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество
Свердловчанин заснял пролёт кометы над Екатеринбургом
Екатеринбургский фотограф Евгений Кудымов заснял яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE).
Областная газета 23:00
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Политика
Конгресс США предлагает выделить Украине $275 млн на военную помощь
В комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложили выделить Украине 275 миллионов долларов на военную помощь.
Life.ru 21:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Кино
«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля
Pro Город НН 10:23
Политика
Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54