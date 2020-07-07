Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток. Об этом заявила защита подследственного.

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 81

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Футбол «Реал» рассчитывает подписать Мбаппе бесплатно Нападающий «ПСЖ», самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе может достаться «Реалу» бесплатно.

Здоровье Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 9

Армия и оружие В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник. 5,1K

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 865

Происшествия В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности. 3

Экономика Как штрафовали бизнес за экологию История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. 4