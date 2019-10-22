Общество

РИАМОРИАМОДело «Седьмой студии» вернулось в суд Москвы

Уголовное дело «Седьмой студии» поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения, первое заседание еще не назначено, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда. «Дело зарегистрировано в суде, к рассмотрению еще не назначено», - сказал собеседник агентства.
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«Седьмую студию» снова ждет суд

Российская газета12:00

Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября

РИА Новости06:36

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Коммерсантъ05:54

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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Новый император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
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Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
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Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

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Следствие начало проверку из-за гибели трёх человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
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Венгер поделился мнением о русском пессимизме

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд

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В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
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Mitsubishi Pajero уйдет из России

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
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Кирилл Серебренников
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Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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