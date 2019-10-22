Общество

СусанинСусанинДело Серебренникова повторно рассмотрят в суде

Уголовное дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС. По словам секретаря суда Юлии Котоминой, в течение месяца дело отдадут судье и назначат первое заседание.
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Новое рассмотрение дела «Седьмой студии» начнется 1 ноября

Интерфакс06:40

Дело Кирилла Серебренникова повторно поступило в суд

Коммерсантъ05:54

Повторное слушание дела Серебренникова начнётся 1 ноября

RT на русском06:33

Мосгорсуд начнет заново рассматривать дело Серебренникова 1 ноября

Известия06:51

Суд Москвы 1 ноября заново начнет слушать дело Серебренникова

ТАСС06:40

Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября

РИА Новости06:36

Дело Серебренникова вернули в суд

РБК05:53
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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