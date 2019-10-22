Общество
СусанинДело Серебренникова повторно рассмотрят в суде
Уголовное дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС. По словам секретаря суда Юлии Котоминой, в течение месяца дело отдадут судье и назначат первое заседание.
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Политика
Масляков прокомментировал назначение бывшего игрока КВН в СНБО Украины
Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Кино
Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Армия и оружие
Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
Общество
Фермеры на тракторах заблокировали центр Берлина
Протестные акции проходят и в других городах, в том числе в Бонне, Мюнхене, Магдебурге и Ганновере, - сообщают немецкие СМИ.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Футбол
Точилин рассказал, как мемы влияют на Заболотного
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отметил, что шутки и критика в Сети не влияют на форварда команды Антона Заболотного.